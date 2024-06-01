الجيش التركي يخوض معارك ضارية ضد العُمّاليين شمال دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم السبت، باندلاع اشتباكات ومعارك "عنيفة" بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني في منطقة "سور سكيري" على سفح جبل متين المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان الاشتباكات استخدمت فيها اسلحة ثقيلة مما تسبب في سُماع دوي أصوات الانفجارات والطلقات على نطاق واسع دون أن تتوفر لغاية الآن معلومات دقيقة حول الخسائر البشرية او المادية الناجمة عن هذه المعارك.

ومن الجدير بالذكر ان منطقة "سور سكيري" تعتبر من المواقع الاستراتيجية حيث تشهد بين الحين والآخر مواجهات مسلحة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني المتمركزين هناك.