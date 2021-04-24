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الجيش التركي يتوغل عدة كيلومترات في محافظة دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-24T11:31:51+0000
الجيش التركي يتوغل عدة كيلومترات في محافظة دهوك

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في محافظة دهوك، يوم السبت، عن توغل الجيش التركي لعدة كيلومترات في أراضي المحافظة، ونصب نقاطاً أمنية بالقرب من عدة قرى.

وقال مدير ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية، سربست عقراوي، لوكالة شفق نيوز، إن الجيش التركي توغل لمسافة تسعة كيلومترات في مناطق قرية "كيسته" ونصب نقاطاً أمنية في مراعي القرية، وخلف قريتي ديشيش وهرور.

 وأشار إلى أن القصف التركي على الناحية توقف صباح اليوم، ولم يتم تسجيل اصابات بين المدنيين، لكنه خلف خسائر مادية حيث أدى لاندلاع النيران في غابات قرية كيسته.

ويوم أمس الجمعة، قصفت المقاتلات الحربية التركية، "برواري بالا" التابعة لناحية "كاني ماسي" في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في اقليم كوردستان، بعد اشتباكات وقعت بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، دون معرفة حجم الخسائر.

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