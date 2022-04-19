سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش التركي يتمركز في أربع مناطق شمال دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-19T18:59:52+0000
الجيش التركي يتمركز في أربع مناطق شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في دهوك باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش التركي تمركز في مناطق "جمجو" و"جبل كورزار" و"جبل لينك" و"مامرشا" بناحية شيلادزى شمال المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "التوغل التركي جاء عقب بدء العملية العسكرية التركية في ليلة السابع عشر على الثامن عشر من الشهر الجاري في مناطق نيروريكان ودوسكى زورى".

وكانت مناطق نيروريكان ودوسكى زورى، قد تعرضت منذ 13 يوماً الى قصف مكثف لقواعد حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق.

واطلق الجيش التركي، أمس الاثنين، عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأبلغت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد "احتجاجا شديد اللهجة" بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في مناطق من إقليم كوردستان وشمالي العراق.

related

بعد احتجازها لسكان واحراقها لمنازل .. القوات التركية تنسحب من قريتين بدهوك

Date: 2020-10-08 11:39:23
بعد احتجازها لسكان واحراقها لمنازل .. القوات التركية تنسحب من قريتين بدهوك

اقليم كوردستان يعلن 389 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا

Date: 2020-12-01 10:30:11
اقليم كوردستان يعلن 389 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا

فيديو.. كيف استقبلت إيران رئيس إقليم كوردستان؟

Date: 2021-08-05 15:55:49
فيديو.. كيف استقبلت إيران رئيس إقليم كوردستان؟

مقتل واصابة العشرات من كورد ايران برصاص القوات الأمنية

Date: 2019-11-17 10:29:11
مقتل واصابة العشرات من كورد ايران برصاص القوات الأمنية

صحة كوردستان تطالب بإعادة فرض حظر التجوال لاحتواء تفشي كورونا

Date: 2020-06-23 21:46:03
صحة كوردستان تطالب بإعادة فرض حظر التجوال لاحتواء تفشي كورونا

أربيل تنوه لتفجيرات في المدينة وتطمئن السكان

Date: 2021-10-14 07:53:56
أربيل تنوه لتفجيرات في المدينة وتطمئن السكان

بعملية خاطفة .. البيشمركة والقوات الفرنسية يقتلون 8 عناصر من داعش في طوزخورماتو

Date: 2021-06-02 05:55:25
بعملية خاطفة .. البيشمركة والقوات الفرنسية يقتلون 8 عناصر من داعش في طوزخورماتو

بعد اشتباك مع البيشمركة.. الإدارة الذاتية تنشر عربات عسكرية على الحدود

Date: 2020-12-16 17:33:49
بعد اشتباك مع البيشمركة.. الإدارة الذاتية تنشر عربات عسكرية على الحدود