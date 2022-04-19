الجيش التركي يتمركز في أربع مناطق شمال دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في دهوك باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش التركي تمركز في مناطق "جمجو" و"جبل كورزار" و"جبل لينك" و"مامرشا" بناحية شيلادزى شمال المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "التوغل التركي جاء عقب بدء العملية العسكرية التركية في ليلة السابع عشر على الثامن عشر من الشهر الجاري في مناطق نيروريكان ودوسكى زورى".

وكانت مناطق نيروريكان ودوسكى زورى، قد تعرضت منذ 13 يوماً الى قصف مكثف لقواعد حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق.

واطلق الجيش التركي، أمس الاثنين، عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأبلغت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد "احتجاجا شديد اللهجة" بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في مناطق من إقليم كوردستان وشمالي العراق.