الجيش التركي: تحييد 8 عناصر عُمالية شمال إقليم كوردستان

‎شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، تحييد 8 عناصر من حزب العمال الكوردستاني، بعملية شمال إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "عملية ناجحة نفذتها القوات المسلحة التركية في منطقتي عملية أسوس وكلاو لوك شمال العراق، ونتج عنها تحييد 8 عماليين تم رصدهم في المنطقة".

وأكدت الوزارة، أن القوات المسلحة التركية تواصل مكافحة العماليين بكل عزم وإصرار، وان المعركة ستستمر بكل عزم وإصرار".