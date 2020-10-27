الجيش الامريكي يقدم معونات عسكرية جديدة للبيشمركة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الولايات المتحدة معونات عسكرية إلى لواءين لديها مطلع الشهر المقبل.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن يتم مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، توزيع المرحلة الثانية من المساعدات العسكرية واللوجستية الامريكية على اللواءين 14 و16 في وزارة البيشمركة ضمن اطار عملية اعادة تنظيم هياكل الالوية وتسليحها"، موضحة أن "قرار الجيش الامريكي بتوزيع المرحلة الثانية من المساعدات تم اعلانه خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، لقيادة وفريق كبار المستشارين العسكريين الامريكيين في اربيل مع وزارة البيشمركة".

وأشار البيان إلى أن "وفد الوزارة ضم الوزير شورش اسماعيل ووكيل الوزارة سربست لزكين وعدد من كبار الضباط في الوزارة، فيما ضم الوفد الامريكي القائد الاعلى للقوات الامريكية في الاقليم الكولونيل جوليات ووفد المستشارين العسكريين الامريكيين"، مبيناً أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المعونات والمساعدات العسكرية الامريكية لقوات البيشمركة".

وأكد وزير البيشمركة، بحسب البيان، أن "المساعدات العسكرية واللوجستية الامريكية لقوات البيشمركة موضع ثناء واهتمام بالغ"، موضحاً أنه "بهذه الخطوات تقوم قوات البيشمركة بالتقدم خطوات نحو مرحلة متقدمة ومزدهرة".

وعبر الوزير عن "تثمينه لرغبة المستشارين العسكريين الامريكيين في الاقليم لإعادة تنظيم قوات البيشمركة وحث الخطى نحو تشكيل قوة عسكرية عصرية تكون فيها مستقلة وموحدة"، معرباً عن "الشكر باسم شعب كوردستان وحكومة الاقليم للشعب والحكومة الامريكية".

بدوره أشار قائد القوات الامريكية، وفق البيان، إلى "استمرار تلك القوات في التنسيق وتقديم المساعدات لوزارة البيشمركة"، مؤكداً أن "المرحلة الثانية للمساعدات العسكرية دليل على رغبة امريكا والتحالف بتمتين قوات البيشمركة لكي تقوم مع الجهات المتعاونة لتطهير المنطقة من الارهاب والارهابيين الدواعش".

وأضاف أن "المعونات والمساعدات العسكرية الامريكية ستقدم لوزارة البيشمركة مطلع الشهر المقبل في مراسم خاصة".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع اختتم بالتباحث حول مسألة العلاقات بين الاقليم وبغداد وعملية تشكيل مراكز للتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان".



