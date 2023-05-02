الجيش الاستوني يتولى حماية مقر "العزم الصلب" في قاعدة أربيل

شفق نيوز/ أفادت هيئة الإعلام الاستونية العامة، يوم الثلاثاء، بأن وحدة "ESTCOY-18" التابعة للجيش الاستوني تولت مسؤولية القيام بالمهمات الدورية لمهمة "العزم الصلب" في العراق، بدلا من هولندا.

وذكرت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان وحدة المشاة التابعة لكتيبة الاستطلاع الاستونية، اتخذت من قاعدة اربيل الجوية مقرا لها، حيث يوجد مركز قوة المهام الدولية المشتركة.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة العسكرية الاستونية ستكون مسؤولة عن حماية القاعدة والاستجابة السريعة وتوفير الأمن للموظفين الرئيسيين في الموقع.

واكد ان الهولنديين سلموا هذه المسؤوليات الى الاستونيين من خلال حفل رمزي لرفع العلم الاستوني وإنزال العلم الهولندي.

ونقل التقرير عن قائد الوحدة الهولندية كابتن جيفري، قوله ان "الخدمة هنا تستدعي الاهتمام والارتباط بشكل مستمر، وهو ما يمكن ان يشكل تحديا في ظل الهدوء الظاهر. أتمنى للاستونيين التوفيق في خدمتهم، وليس لدي شك في أنهم سينجحون في المهمة".

وفي إطار التناوب الدوري، فإن الوحدة الاستونية ستسلم مهامها للدورة المقبلة في تشرين الاول/ اكتوبر المقبل. وكانت استونيا ارسلت قوات الى العراق في إطار مهمات مختلفة منذ العام 2003.

وبحسب وزارة الدفاع الامريكية، فإن عملية "العزم الصلب" تعمل من خلال شركاء إقليميين من اجل الحاق الهزيمة بتنظيم داعش في العراق وسوريا من اجل تعزيز الاستقرار الإقليمي.