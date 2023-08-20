الجواز الالكتروني عبء جديد يضاف على كاهل مواطني السليمانية (صور)

شفق نيوز/ الجواز الالكتروني هم جديد يضاف الى هموم المواطن العراقي هنا في السليمانية، فالحصول عليه اصبح معاناة جديدة تزيد من معاناة فحصر التسجيل في يوم واحد وارتفاع البدل المالي للحصول عليه كلها أعباء اشتكى منها مواطنون من السليمانية.

ويقول المواطن ارين مصطفى رؤوف لمراسل وكالة شفق نيوز؛ "حاليا توجد الكثير من المشكلات التي تواجهنا في الحصول على الجواز الالكتروني أهمها الضغط في عملية الحصول على الكود الخاص بالحصول على الجواز وحصر وقت الحصول على الجواز بيوم واحد وهو يوم الخميس من كل اسبوع فقط، وحتى وقت الحصول على الكود قصير جدا لا يتجاوز 15 دقيقة في اليوم وهنالك الآلاف يريدون التقديم في ذات الوقت".

وأضاف مصطفى؛ أن "هنالك مشكلة اخرى وهي قضية ارتفاع بدل الرسوم المالية للجواز الالكتروني وهو مبلغ لا يستطيع الجميع دفع ذلك المبلغ الذي يكون نحو 90 ألف دينار"، مطالبا بـ"زيادة الوقت الخاص بالتسجيل وتقليل الرسوم".

فيما يبين المواطن هوشيار جلال في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ ان "النظام المتبع في الحصول على الجواز الالكتروني بطيء جدا والوقت المخصص للتسجيل ضيق جدا وهذا النظام المتبع الآن في السليمانية اتوقع انه لايتناسب مع الحجم السكاني الكبير لهذا يتطلب إعادة النظر بالنظام المتبع".

دائرة الجوازات لم تنفِ تعقيدات الحصول على الجواز الالكتروني، فيما تعزو السبب إلى العدد المحدود من الجوازات التي تصدرها يوميا والتي لا تتجاوز نسبة عشرة بالمئة من الحاجة الفعلية يوميا من الجواز الإلكتروني.

يقول العميد الحقوقي سالار عبد الله مدير جوازات السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك مشاكل عدة في عملية إصدار الجواز الإلكتروني والمواطنين يوميا يقدمون العديد من الشكاوى بهذا الخصوص"، مؤكدا أن "السبب يكمن انه في النظام القديم لإصدار الجواز من فئة (A) كان يمكن إصدار قرابة 1400 جواز يوميا والان يتم اصدار مابين 150 الى 300 جواز في اليوم الواحد والان لايتم العمل بالنظام القديم لهذا هنالك ضغط على النظام الالكتروني فالطوابير يوميا تصل لآلاف المواطنين".

وعن أسباب هذا البطء في عملية إصدار الجواز أوضح مدير جوازات السليمانية أنه "يبدأ من عملية الحجز الإلكتروني حيث يتسنى للمواطن فقط ليلة الخميس على الجمعة التسجيل الكترونيا وقد لا يستطيع الحصول على الحجز الالكتروني بسبب الضغط الكبير على عملية التسجيل التي تكون متاحة لمدة ساعة واحدة فقط، فهنالك مواطنين منذ ثلاثة اسابيع يحاولون الحصول على التسجيل الالكتروني ولم يستطيعوا لغاية الان".

وأضاف؛ "أما المشكلة الثانية التي تواجه المواطن فتكون هنا في دائرة الجوازات والتي تكمن في بطء المنظومة الالكترونية وقلة أعداد الضباط الذين يعملون في المنظومة الالكترونية الذي لا يتجاوز عددهم سبعة ضباط فيما كان عدد الضباط في المنظومة القديمة نحو 20 ضابطاً يضاف الى ذلك ان واجبات الضابط في المنظومة الجديدة هي ثلاثة أضعاف واجبات الضابط في المنظومة القديمة فهو يدير عمل ستة اجهزة فيما كان الضابط في المنظومة القديمة يدير جهازين فقط وهي الكاميرا والبصمة وكل جهاز يحتاج لوقت لإتمام مهامه لهذا يتضاعف الوقت على المواطن،".

وتابع مدير جوازات السليمانية؛ "وتواجهننا كذلك مشكلة عدم وجود سوى جهاز طباعة واحد ويستغرق هذا الجهاز في عملية طباعة كل جواز ثلاثة دقائق فيما كان الجهاز في المنظومة القديمة لايستغرق اكثر من دقيقة واحدة لطباعة الجواز".

وطالب مدير جوازات السليمانية من وزير الداخلية الاتحادي العمل بالمنظومة القديمة بجانب المنظومة الالكترونية لتقليل الضغط على المنظومة الجديدة في هذه الفترة كون اجهزة ومعدات النظام القديم موجودة الآن ونستطيع العمل بها بجانب المنظومة الالكترونية.

اما فيما يخص معالجة مشكلة المنظومة الالكترونية أكد عبدالله أنه على الشركة المشرفة على المنظومة الالكترونية تسريع عمل المنظومة وتوفير ادوات احتياطية لاجهزة النظام كون أي عطل في احدى الاجهزة الستة في النظام ستعطل النظام.

ويعد الجواز الإلكتروني نقلة نوعية ومن المؤمل أن يحرز تقدماً في التصنيف العالمي لما يحتويه من معلومات موثوقة ودقيقة وبالإمكان اعتماده كوثيقة رسمية ومسجلة في منظمة الإيكاو العالمية، لكن الحصول عليه لم يكن بالأمر الهين هنا في السليمانية.