"الجنس اللطيف" يرفع حالات تعنيف الرجال في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أشر اتحاد الرجال في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تزايد حالات العنف الأسري بالإقليم، خلال الأشهر الستة الماضية، وخصوصاً من قبل "الجنس اللطيف" ضد الرجال.

وقال رئيس الاتحاد برهان علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأشهر الستة الماضية، سجلت 336 شكوى عنفية ضد الرجال من قبل النساء، فيما كان العدد في نفس هذه الفترة من العام الماضي أقل، حيث تم تسجيل 321 شكوى عنفية في النصف الأول من عام 2022.

وأوضح أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتدخل عائلات الزوجات في المشكلات الأسرية بالإقليم، تسببوا في زيادة مظاهر العنف الأسري وخصوصاً على الرجال".

وأضاف علي، أن "39 حالة انتحار للرجال سُجلت في النصف الأول من هذا العام، بينما كان عدد حالات الانتحار في العام الماضي بنفس الفترة 29 فقط".

وأكد رئيس اتحاد الرجال، تسجيل خمسة حالات قتل للرجال من قبل النساء في إقليم كوردستان خلال الأشهر الستة الماضية، في وقت تم تسجيل 3 حالات في الأشهر الأولى من عام 2022"، مشيراً إلى أن "حالات الخيانة الزوجية في تزايد مستمر بسبب هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي على أعضاء الأسرة".