"الجمال والخدمات".. دهوك تستعد لمهرجان شامل للإحتفاء بالمحافظة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الثقافة والفن في محافظة دهوك، يوم السبت، عن استكمال الاستعدادات لإحياء مهرجان "يوم المحافظة"، بمشاركة مؤسسات وفرق فنية مختلفة.

وقال حسن فتاح، مسوول الإعلام في الدائرة، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان سينطلق في الـ27 من هذا الشهر تحت شعار، دهوك الجمال وتوفير الخدمات، بنسخته الـ11".

وأضاف "يهدف المهرجان الى تسليط الضوء على الانجازات التي حققتها المحافظة في مختلف المجالات الى جانب تعزيز روح الانتماء والتعائيش والاعتزاز بهوية دهوك الثقافية والاجتماعية".

وأوضح أن "المهرجان يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول رياضي يتمثل بالاحتفاء بفوز نادي دهوك الرياضي بكأس بطولة أندية الخليج، والثاني تعريفي يركز على ابراز جهود الدوائر الحكومية من خلال عرض المشاريع الخدمية والتنموية المنجزة، فيما يتمحور الثالث حول الفنون والتراث من خلال تنظيم حفلات غنائية وعروض موسيقية تقدمها فرق محلية، بالاضافة الى فقرات فلكلورية ودبكات تعكس التنوع الثقافي للمنطقة".

واختتم حديثه بـ"الاشارة الى ان يوم دهوك يحمل بعدا رمزيا كبيرا، إذ تم اعلانها كمحافظة رسمية في عام 1969 بعد ان كانت تابعة لمحافظة نينوى، ومنذ ذلك الحين شهدت دهوك تطورا كبيرا في قطاعات متعددة جعلها احدى المحافظات البارزة في اقليم كوردستان العراق، والبلد بالكامل".