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الجماعة الاسلامية الكوردستانية تعيد انتخاب علي بابير رئيساً لها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-18T17:58:16+0000
الجماعة الاسلامية الكوردستانية تعيد انتخاب علي بابير رئيساً لها

شفق نيوز/ عقدت الجماعة الاسلامية الكوردستانية، يوم الخميس، مؤتمرها الرابع في مدينة السليمانية باقليم كوردستان واعادت انتخاب علي بابير كرئيس للجماعة.

وافاد مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، بأن حزب الجماعة الاسلامية الكوردستانية عقد اليوم الاول من مؤتمره الرابع في مدينة السليمانية، مبينا ان المؤتمرين قرروا تغيير اسم "امير" الجماعة الاسلامية الى "رئيس" الجماعة الاسلامية الكوردستانية.

واضاف ان المؤتمر اعاد انتخاب امير الجماعة السابق علي بابير ليصبح رئيسا للحزب للفترة القادمة.

من جهة اخرى قرر المؤتمر وبضغط من الكتلة النسائية في المؤتمر رفع تمثيل النساء من 15 بالمائة ليصبح 20 بالمائة.

ويواصل المؤتمر اليوم الخميس انتخاب قيادة الحزب ليتفرغ بالكامل يوم غد لاعادة كتابة نظامه الداخلي حسب مصادر من داخل المؤتمر.

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