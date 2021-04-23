الجفاف يُلحق اضراراً بـ160 الف دونم من الأراضي الزراعية في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قدّرت مديرية الزراعة في إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان يوم الجمعة الأضرار التي الحقها الجفاف بالمساحات الزراعية في المنطقة بـ160 الف دونم اضافة الى التأثير البالغ على الثروة الحيوانية.

وقالت مديرة الزراعة في المنطقة شادية حسين عباس في بيان اليوم، بسبب انخفاض معدل تساقط الأمطار خلال هذا العام ضمن حدود "كرميان" تعرضت الأراضي الزراعية إلى ضرر فادح اضافة الى تضرر مهنة تربية الحيوانات، مردفة بالقول إن 160 ألف دونم من الأراضي الزراعية قد تضررت ضمن حدود المنطقة.

ونوهت إلى أن هناك 611 الف رأس غنم، و134 ألف رأس ماعز، و10 آلاف رأس بقر، والفي رأس من الجاموس في كرميان، مؤكدة أن قلة هطول الأمطار كان له تأثير مباشر على تلك الحيوانات.

وتابعت مديرية الزراعة بالقول إنه لغرض معالجة أزمة الجفاف أرسلت تقريرا الى وزارة الزراعة والموارد المائية دعت فيه إلى تخصيص ميزانية خاصة للموسم الزراعي الثاني.

وكانت إدارة منطقة "گـرمیان" في إقليم كوردستان قد أعلنت يوم الثلاثاء 13 من شهر نيسان الجاري ان جفافا اجتاح المنطقة هذه السنة بسبب قلة تساقط الأمطار، داعية إلى تخصيص مبلغا ماليا لها من ميزانية الطوارئ لمواجهة هذا الجفاف.