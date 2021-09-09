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الجفاف يضرب سد دهوك..صور تُظهر حجم الكارثة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T15:55:49+0000
الجفاف يضرب سد دهوك..صور تُظهر حجم الكارثة

شفق نيوز/ انخفض منسوب المياه في سد دهوك إلى النصف جراء موسم الجفاف وقلة تساقط الأمطار خلال الشتاء المنصرم، وفق مدير السد.

وقال فرهاد محمد لوكالة شفق نيوز، يوم الخميس، إن "أطلال منازل قرية بما في ذلك مدرسة كانت قد غمرتها مياه السد عند انشائها، بدأت بالظهور جراء انخفاض كبير في منسوب المياه".

وأوضح أن "منسوب المياه في السد انخفض إلى النصف قياسا بالعام المنصرم، بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة لعدم هطول الامطار بالكميات الكافية لملئه".

يذكر ان العمل بإنشاء سد دهوك بدأ عام 1980 ودخل حيز التشغيل عام 1988 حيث يستخدم مياهه لمشاريع زراعية وكذلك يستخدم للشرب بتغذية محطات تصفية تغذي أحياء من مركز دهوك بالمياه .

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