الجفاف يضرب رمز أكبر عملة عراقية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال محافظة أربيل في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن حدوث جفاف في شلال "كاني بست"، المطبوعة صورته على الورقة النقدية العراقية من فئة 50 الف دينار.

وأوضح مدير ناحية قسري شاخوان حسين، لوكالة شفق نيوز، أن "أسباب الجفاف تعود إلى قطع الفلاحين لتدفق مياه الشلال لسقي أراضيهم الزراعية وبساتينهم"، مشيراً إلى أن "هذا الجفاف يحدث فقط في فصل الصيف، بسبب زيادة الاستخدام المائي خلال هذه الفترة".

وأضاف حسين، أن "الشلال الواقع في قرية وردي التي تتبع لناحية قسري، يعتبر وجهة سياحية مهمة، حيث يقصده العديد من الزوار والسياح للاستمتاع بجماله وروعته".

وأكد مدير الناحية، أن الصورة التي تجسد الشلال، والذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 35 متراً، تم استخدامها في تصميم ورقة نقدية بقيمة 50 ألف دينار عراقي، والتي تمثل جزءا من التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة".