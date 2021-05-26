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الجفاف يخفض انتاج القمح في كرميان لأكثر من 70%

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-26T10:06:25+0000
الجفاف يخفض انتاج القمح في كرميان لأكثر من 70%

شفق نيوز/ أعلنت الدائرة العامة للزراعة في وحدة كرميان باقليم كوردستان، يوم الاربعاء، انخفاض انتاج محصول القمح للموسم الحالي بنسبة بلغت اكثر من 70% بسبب شُح الامطار وقلة مصادر المياه.

وقالت مديرة الدائرة شادية حسين عباس لوكالة شفق نيوز،   إن "انتاج الموسم الحالي من القمح انخفض عن الموسم الماضي من 163 الف طن إلى  أكثر من 40 طن للموسم الحالي فقط بسبب شح وانعدام الامطار وهلاك الزراعة الديمية التي تعتمد الامطار خلال الموسم الشتوي".

وكشفت عباس عن "انخفاض انتاج المحاصيل الزراعية في إطار منطقة كرميان بنسبة كبيرة تصل الى 70‎%‎ عن موسم 2020"، لافتةً إلى أن "الجفاف وانحسار مصادر المياه حول 168218 دونماً من الاراضي الزراعية الديمية الى غير منتجة".

وأشارت مدير زراعة كرميان إلى أن "مزارعي كرميان تكبدوا خسائر اقتصادية جسيمة بسبب حظر تسويق منتجات اقليم كوردستان الزراعية الى محافظات الوسط والجنوب، رغم جودة محاصيل الاقليم وخاصة كرميان والحاجة المحلية لتلك المنتجات في جميع المحافظات خارج الاقليم".

يذكر ان عدد مزارعي محصول الحنطة للموسم 2020/2021  في إدارة كرميان وصل هذا العام إلى 6287 مزارع بحسب الاحصائيات الرسمية.

 

 

 

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