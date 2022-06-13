الجفاف يحرق زراعة "التبغ" على سفوح سنجار (صور)

شفق نيوز/ تتعرض الزراعة في جبل سنجار وخاصة زراعة التبغ الى الهلاك بسبب الجفاف على مدى عامين متتاليين.

ويقول خوديدا جوقى مدير ناحية سنوني لوكالة شفق نيوز؛ إن منطقة سردشت بجبل سنجار معروفة بالزراعة وخاصة زراعة التبغ، مشيرا الى ان 500 دونم من الأراضي الزراعية كانت تزرع فيها التبغ من قبل المزارعين بالاعتماد على مياه الابار والامطار.

واكد جوقي؛ ان المزارعين استغلوا 40% فقط من هذه المساحة لزراعة التبغ بسبب جفاف العديد من الآبار وقلة الأمطار.

وأوضح ان مادة التبغ في سنجار معروفة بنوعيتها وشهرتها على مستوى العراق وكانت هذه الزراعة ترفد موارد مالية لمزارعي المنطقة الا ان الجفاف الذي أصاب مناطق سنجار اثر بشكل كبير على عموم الزراعة فيها.