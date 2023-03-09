الجبهة التركمانية تدعو الحزبين في كوردستان إلى عدم إقحام مسألة مقاعد الكوتا بالصراعات السياسية

شفق نيوز/ دعا وزير الإقليم لشؤون المكونات القيادي في الجبهة التركمانية آيدن معروف، يوم الخميس، الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) إلى عدم إقحام مسألة مقاعد الكوتا وتمثيل المكونات في برلمان كوردستان في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الإقليم نهاية العام الحالي.

وطالب معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الجبهة التركمانية في أربيل، بزيادة عدد مقاعد الكوتا في برلمان كوردستان باعتبار ان التركمان ثالث أكبر مكون على مستوى العراق وثاني مكون على الإقليم.

وأضاف ان، أي تغيير يطرأ على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان التي تأسست فيما مضى بالاتفاق يتعين فيه مراعاة تمثيل المكون التركماني، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك تمثيل حقيقي في المفوضية لكل المكونات.

كما أشار معروف إلى أن أي تغيير يطرأ على مقاعد الكوتا ينبغي أن يكون بمشاورة ممثلي المكونات وخلاف ذلك فإننا لن نقبل بأي تغييرات تحدث، معتبرا حجم تمثيل المكونات في البرلمان وباقي المؤسسات الرسمية في الإقليم بأنه جيد، وان هذا يعد دعما للتعايش المشترك في كوردستان.

معروف دعا الاطراف السياسية في اقليم كوردستان وخاصة الحزبين الرئيسيين ألا يقحموا مسألة الكوتا ضمن الصراعات والخلافات السياسية، مطالبا المكونات المشمولة بالكوتا الا يكونوا طرفا ايضا في اي صراع.

وتابع بالقول ان الجبهة التركمانية تؤكد موقفها على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

و اتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني)، امس الأربعاء، على عقد اجتماعات ولقاءات مع المكونات الأخرى إضافة إلى باقي القوى والأحزاب السياسية للتباحث حول مسألة مقاعد الكوتا وتعديل قانون الانتخابات، وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.