الجبهة التركمانية تخوض الانتخابات البرلمانية الكوردستانية بقائمة واحدة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الجبهة التركمانية في إقليم كوردستان آيدن معروف، يوم السبت، أن الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية الكوردستانية بقائمة واحدة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد كوتا المكونات في الاقليم.

وقال معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، إن الجبهة تدعم وحدة الصف، ووحدة موقف القوى والأحزاب السياسية للمكون، مردفا بالقول أن الجبهة التركمانية ستشارك في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية بقائمة واحدة.

وأضاف "أننا في الجبهة التركمانية بإقليم كوردستان العراق كنا دائما مع حل المشاكل بين الفرقاء السياسيين عن طريق الحوار، ونحن كحزب سياسي ومكون تركماني لم نكن يوما طرفا في الخلافات والمشاكل بين اولئك الفرقاء"، مؤكدا أنه: نريد أن نكون عاملا جيدا ورئيسيا لحل المشكلات.

وكان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قد أصدر في مطلع شهر آذار/مارس الجاري مرسوماً إقليمياً قرر فيه تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

وعقبها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن فتح باب التسجيل أمام التحالفات والأحزاب الكوردية الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

ودعت المفوضية في بيان، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في الإقليم والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كوردستان لسنة 2024 عن فتح باب التسجيل للتحالفات السياسية.