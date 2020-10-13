الجامعة الامريكية في دهوك تعلن مبادرة "مجانية" تخص الفتيات

شفق نيوز/ أعلنت الجامعة الامريكية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تخصيص 38 مقعداً دراسياً "مجانياً" للفتيات.

وقالت الجامعة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها خصصت 38 مقعداً دراسياً للفتيات بمناسبة اليوم العالمي للفتاة بدون اجور مالية" .

وأشار البيان إلى أن "هذه المبادرة قدمت من القنصل الامريكي العام في اربيل الذي حضر الى الجامعة اليوم".

من جانبه رحب اتحاد نساء كردستان في دهوك، بمبادرة القنصلية الامريكية ، واصفاً، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، هذه الخطوة بأنها "مهمة" لدعم قدرات الفتيات.

وتمنى اتحاد كوردستان في دهوك، أن "تشمل هذه المبادرة مؤسسات علمية اخرى".