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الجالية الكوردية في الخارج تطلب مناهج للدراسة بلغة الأم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-01T10:34:02+0000
الجالية الكوردية في الخارج تطلب مناهج للدراسة بلغة الأم

شفق نيوز/ دعت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كوردستان، الإثنين، وزير التربية الإقليم توفير المناهج الدراسية الكوردية للجاليات في الخارج من الكورد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة ريبوار بابكيي عقب اجتماع مع وزير التربية آلان حمه سعيد في مبنى البرلمان.

وقال بابكيي إنه أجرى زيارة لعدد من الدول الأوروبية خلال الفترة الماضية والتقى فيها أبناء الجالية الكوردية، الذين كانت لهم بعض المطالب.

وأضاف "طلبنا من الوزير توفير المناهج الدراسية للدراسة الكوردية هناك نتيجة مطالب أبناء الجالية، وكذلك هناك كوادر تدريسية لديهما إمكانيات علمية جيدة، طلبنا من وزير التربية الاستفادة من هذه القدرات التربوية في الإقليم".

 

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