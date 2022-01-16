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الثلوج توقف حركة السياحة والسفر عبر معبر حاج عمران في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-16T14:35:47+0000
الثلوج توقف حركة السياحة والسفر عبر معبر حاج عمران في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معبر حاج عمران الدولي الحدودي في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن إيقاف حركة السياحة والسفر من الاقليم الى ايران وبالعكس بسبب كثافة الثلوج وسوء الاحوال الجوية الى اشعار اخر.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع السياح والمسافرين والمواطنين انه بسبب سقوط كميات كبيرة من الثلوج وصعوبة الطرق وانخفاض مدى الرؤية والرياح العاصفة وسوء الاحوال الجوية، فضلا عن تواصل جهود تنظيف الطرق والشوارع الرئيسة والساحات بشكل مستمر من قبل فرق كسح الثلوج التابعة لمديرية اصلاح الطرق وفرق قسم خدمات المعبر وكذلك سقوط كميات كبيرة في الطرق في الجانب الايراني، تطالب الجميع عدم التوجه الى المعبر الا في لاعمال مهمة جدا بهدف السفر الى ايران او بالعكس بلنسبة للمواطنين الايرانيين الذين يرومون زيارة الاقليم لحين تحسن الظروف بشكل جيد.

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