الثلوج تغلق طريق السليمانية – بنجوين.. والمرور تعيد فتحه بعد الظهر (صور)

شفق نيوز – السليمانية

أعلنت مديرية المرور في قضاء بنجوين، اليوم الجمعة، إغلاق طريق بنجوين – السليمانية بشكل مؤقت، نتيجة تساقط الثلوج الكثيف وتشكّل عوائق أمام حركة السير.

وقالت المديرية في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الإغلاق يشمل جميع أنواع المركبات على الطريق الرابط بين بنجوين والسليمانية، وسيكون لغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، حفاظاً على سلامة المواطنين".

ودعت المديرية السائقين إلى الامتناع عن التنقّل في الوقت الحالي، مؤكدة أن الطريق مغلق بالكامل ولا يُسمح بالمرور لحين تحسّن الظروف الجوية ورفع العوائق المتشكّلة على المسار.

وكانت مصادر مطلعة، أفادت أمس الخميس، بمصرع شاب يُدعى "علي يونس كريم"، بعد أن تعرض لحالة تجمد أثناء محاولته العبور عبر الجبال المغطاة بالثلوج في منطقة شرناخ شمالي إقليم كوردستان إلى تركيا.

وتشهد مناطق إقليم كوردستان والمناطق القريبة منها، تساقطاً متواصلاً للثلج أدى إلى قطع عدد من الطرق خلال الأيام القليلة الماضية، مع صعوبات في تنقّل السكّان ومواجهتهم لصعوبات جمّة بسبب تراكم الثلوج.