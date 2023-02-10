الثلوج تغلق طريقاً حيوياً في السليمانية

شفق نيوز/ تسببت الثلوج المتساقطة بغزارة في محافظة السليمانية على إغلاق الطريق المؤدي ذهاباً وإياباً إلى منطقة "أزمر"، و"گویژە" ضمن حدود المحافظة.

وقالت مديرية المرور في السليمانية ببيان اليوم الجمعة، إنه تقرر إغلاق الطريق المذكورة لفترة مؤقتة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى ذلك الطريق وعدم وجود أمان لحركة المرور".

وأضاف "في الوقت الحالي، يمكن للمواطنين الذين يزورون سيتك استخدام طريق السليمانية - سيتك الذي لم يتم اغلاقه".

ويتعرض إقليم كوردستان منذ عدة أيام إلى موجة أمطار وثلوج غزيرة تسببت في اغلاق بعض الطرقات في أطراف المدن والمحافظات.