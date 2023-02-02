الثلوج تغلق طريقاً بين بينجوين والسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية قضاء بينجون في السليمانية، يوم الخميس، ان الثلوج قطعت الطريق الرئيسي بين القضاء والمحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بسبب تساقط الثلوج بغزارة تعذر سير المركبات في الطريق الرابط قضاء بينجوين ومدينة السليمانية.

واضاف ان فرق بلدية بينجوين هرعت بكامل إمكانياتها لفتح الطريق بعدما غمرته الثلوج.

وطالبت البلدية مواطني القضاء بعدم التوجه للطريق الذي يربط القضاء بالمحافظة الا بعد عملية إزاحة الثلوج.

وشهد طقس إقليم كوردستان انخفاضاً في درجات الحرارة وتساقط الثلوج بكثافة منذ عدة أيام.