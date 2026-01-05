الثلوج تغلق الطرق وتزيد معاناة الأهالي في قرى شمال دهوك (صور)

شفق نيوز- دهوك

يواجه سكان القرى الحدودية في شمال محافظة دهوك، ظروفاً قاسية خلال موسم الشتاء الحالي، بعد تساقط كميات كبيرة من الثلوج التي غطت الطرق والحقول، وأثرت على تنقل الأهالي وتأمين مستلزماتهم الأساسية، لا سيما مادة النفط الأبيض المستخدمة للتدفئة.

ومع محدودية التوزيع، بات الأهالي يعتمدون بشكل أكبر على الحطب لتدفئة منازلهم وطهي الطعام، فضلاً عن استخدامه في رعاية مواشيهم التي تشكل مصدر رزقهم الرئيسي.

في هذا الصدد، قال روزهات خليل - من سكان احدى القرى شمال دهوك - لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العام شهد تساقط الثلوج بكثرة خلافا للسنوات الماضية وان الاهالي اليوم يعتمدون بشكل كبير على الحطب بعد أن تراجعت كميات النفط الابيض التي تصل الى القرى".

وأضاف أن "الصراع المسلح السابق بين حزب العمال الكوردستاني وتركيا الحق اضرارا كبيرة بالغابات والمناطق الزراعية حيث أحرقت الاف الاشجار ومع توقف القتال يقوم الأهالي بالتوجه الى المناطق القريبة لجمع الحطب المتبقي من تلك الحرائق واستعماله للتدفئة والطبخ من أجل مواجهة برد الشتاء".

من جانبه، أكد افادل بانكي - أحد مربي المواشي في المنطقة - أن "الاهالي يواجهون صعوبة في رعاية مواشيهم بسبب كثافة الثلوج التي تغطي المراعي وتمنع الحيوانات من الوصول الى مصادر العلف الطبيعية".

وأوضح بانكي، في حديثه للوكالة، أنهم "استعدوا قبل موسم الشتاء حيث قاموا بجمع أوراق الأشجار والحشائش خلال أشهر الصيف من اجل استخدامها حاليا في إطعام المواشي"، لافتا في الوقت ذاته إلى "معاناتهم من انقطاع المياه نتيجة انخفاض درجات الحرارة وحدوث تجمد داخل أنابيب المياه الأمر الذي يزيد من مشكلاتهم اليومية".

ومع ذلك، أكد بانكي، بأن "الأهالي ينظرون الى سقوط الثلوج والأمطار بكميات جيدة هذا العام على أنه نعمة مهمة لأنهم يعتمدون على الزراعة وتخزين المياه لمواسم الربيع والصيف".

يذكر أن محافظة دهوك شهدت موجة كبيرة من تساقط الثلوج في عموم المحافظة حيث وصلت سماكة الثلوج في بعض المناطق الى اكثر من متر وان الحكومة سارعت الى فتح الطرق الرئيسة لتسهيل حركة الاهالي في تلك المناطق.