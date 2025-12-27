الثلوج تغطي مناطق دهوك الجبلية واستنفار حكومي لفتح الطرق المغلقة (صور وفيديو)

شفق نيوز- دهوك

تلونت مناطق واسعة من محافظة دهوك، باللون الأبيض، بعد استمرار تساقط ثلوج منذ ليلة أمس حتى ساعات الصباح من اليوم السبت، حيث غطت الثلوج المرتفعات والقرى القريبة من الحدود في ناحية "كاني ماسي" ومعبر "زرزير" الحدودي مع تركيا، كما شملت الحالة جبل "كارة" وجبل "بيريس" شمالي المحافظة.

وقال مسؤول اعلام دائرة صيانة الطرق والجسور في دهوك كمال محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدائرة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بالعمل على فتح الطرق الرئيسة في ناحية (كاني ماسي والطرق التي تؤدي إلى معبر (زرزير)"، موضحاً أن "سماكة الثلوج وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من اثني عشر سنتيمتراً".

وأضاف أن "فرق الدائرة وعددها سبع فرق تحركت اليوم نحو عدة محاور داخل المحافظة وتمكنت من فتح طرق قرى (برياش وسبينداري) وناحية (جمانكي) التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك، كما تواصل هذه الفرق عملها في المناطق المرتفعة التي تشهد تساقطا متواصلا للثلوج".

وأشار محمد إلى أن "الجهود تتركز الآن على فتح جميع الطرق التي أغلقت بسبب تراكم الثلوج وتأمين حركة العجلات والسكان مع دعوة السائقين إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات الفرق الميدانية خلال الساعات المقبلة".