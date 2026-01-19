الثلوج تغطي دهوك والفرق المختصة تفتح أغلب طرق الجبال والقرى

شفق نيوز- دهوك

أفاد مسؤول اعلام دائرة صيانة الطرق والجسور في دهوك، كمال محمد، يوم الاثنين، عن فتح الدائرة لطرق قرى وجبال المحافظة، بعد هطول كميات كبيرة من الثلوج.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدائرة تعمل على مدار 24 ساعة وموزعة في عموم محافظة دهوك، حيث باشرت اعمالها منذ ليلة امس وتمكنت من فتح طريق دهوك ناحية كاني ماسي الحدودية مع تركيا حيث بلغ سمك الثلوج نحو 35 سنتيمترا".

وأضاف أن "فرق الصيانة تمكنت ايضا من فتح طريق دهوك قضاء العمادية الى جانب طريق سواراتوكا ناحية جمانكي مرتين خلال اقل من 24 ساعة"، مؤكدا "استمرار اعمال ازالة الثلوج وفتح الطرق الريسية والفرعية حسب الحاجة".

واشار الى ان "فرق الدائرة مستمرة في واجباتها لحين استقرار الاحوال الجوية وضمان سلامة حركة المواطنين".