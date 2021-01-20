الثلوج تعمق معاناة النازحين الأيزيديين في جبل سنجار.. صور

شفق نيوز/ بعد أن شهد جبل سنجار شمال القضاء (التابع الى محافظة نينوى)، اليوم الاربعاء، هطول كميات من الثلوج، ازدادت معاناة النازحين المقيمين في مخيم سردشت في ظل اوضاع معيشية صعبة.

وقال مدير ناحية سنوني شمالي قضاء سنجار خوديدا جوقي، لوكالة شفق نيوز، إن وضع النازحين صعب للغاية خاصة بعد هطول الثلوج في جزء من جبل سنجار بسمك سنتيمترا واحدا ومنه مخيم سردشت.

وأوضح جوقي، أن النازحين بحاجة ماسة للوقود والمستلزمات الاساسية الاخرى، لافتاً إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية لم تقدم مساعدات للنازحين المقيمين في المخيم لمواجهة الاحوال الجوية القاسية التي تعيشها المنطقة في فصل الشتاء الذي تتدنى فيه درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي خلال فترات هطول الثلوج.

يذكر أن 500 عائلة من مناطق سنجار تقطن مخيم سردشت منذ اجتياح تنظيم "داعش" لمناطق سنجار عام 2014.