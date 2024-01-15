الثلوج تصل لقرابة المتر في طرق دهوك وفرق الإزالة تستمر بتنظيفها (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صيانة الطرق في محافظة دهوك، يوم الاثنين، عن استمرار جهود فرق ازالة الثلوج في تنظيف الطرق الرئيسية بناحية كاني ماصي الحدودية عقب تأثر المنطقة بموجة من الثلوج والأمطار.

وقال مسؤول الإعلام في الدائرة كمال محمد، في تصريح لشفق نيوز، إن "فرق الإزالة تعمل حاليا في المناطق الحدودية بناحية كاني ماصي شمالي دهوك، حيث تم فتح جميع الطرق وتوسيعها بين الناحية والقرى التابعة لها بالاضافة الى الطريق المؤدي إلى معبر سرزير الحدودي مع تركيا".

وأشار محمد الى أن "سمك الثلوج وصل في ناحية كاني ماصي الى مستويات تتراوح بين 50 و88 سنتيمترا".

وفي سياق متصل، أوضح مسؤول صيانة الطرق في دهوك، أن "المعدات الخاصة بالدائرة تعمل حاليا على فتح طريق جبل كارة المطل على ناحية سرسنك شمال دهوك، حيث وصل سمك الى 140 سنتيمترا".

وكانت دائرة صيانة الطرق في محافظة دهوك، قد أعلنت يوم السبت الماضي، عن استمرار جهود فرق ازالة الثلوج بعمليات تنظيف الطرق الرئيسية في مناطق ناحية كاني ماصي وجبل كارة بعد أن تعرضت المنطقة لموجة من الأمطار والثلوج قبل ثلاثة أيام.

وتشير توقعات مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، إلى هطول أمطار في عموم مناطق الإقليم وتساقط ثلوج على الجبال خلال الأيام المقبلة.