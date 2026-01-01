الثلوج تزهق حياة شاب من السليمانية أثناء محاولته الهجرة إلى أوروبا

شفق نيوز- السليمانية

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، بمصرع شاب يُدعى "علي يونس كريم"، بعد أن تعرض لحالة تجمد أثناء محاولته العبور عبر الجبال المغطاة بالثلوج في منطقة شرناخ شمالي إقليم كوردستان إلى تركيا.

وقال أحد أقارب المتوفي، لمراسل وكالة شفق نيوز، أن الشاب فارق الحياة نتيجة شدة البرد والظروف الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة، أثناء سلوكه طرقاً جبلية وعرة ضمن محاولته الوصول إلى أوروبا.

وأشار إلى أن علي يونس كريم ينحدر من قرية "تەپەزێڕینە" التابعة لناحية سيد صادق في محافظة السليمانية، وقد غادر البلاد باتجاه تركيا ضمن موجة الهجرة غير النظامية، أملاً في الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

وتشهد طرق الهجرة غير الشرعية عبر المناطق الجبلية الحدودية مخاطر كبيرة، لا سيما خلال فصل الشتاء، حيث تتكرر حوادث الوفاة بسبب البرد القارس وصعوبة التضاريس.