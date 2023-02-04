الثلوج الكثيفة تغلق العديد من الطرق في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الطرق والجسور في دهوك، يوم السبت، أن العديد من الشوارع أغلقت بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على المحافظة.

وقال مسؤول إعلام المديرية كمال محمد شريف، لوكالة شفق نيوز، ان "عدداً كبيراً من الطرق أغلقت في محافظة دهوك بسبب تساقط الثلوج بكثافة".

وأضاف "طريق ناحية كاني ماسي قد أغلقت بالإضافة إلى طريق ناحية مانكيشك، وأيضا طريق قضاء العمادية شمالي المحافظة".

وأشار شريف إلى ان "فرق ازالة الثلوج بدأت بأعمال التنظيف في هذه الطرق، إلا أن تساقط الثلوج ما زال مستمراً حتى هذه اللحظة".

ويشهد إقليم كوردستان منذ عدة أيام انخفاضاً في درجات الحرارة وتساقطاً كثيفاً للثلوج وأمطاراً غزيرة.