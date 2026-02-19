الثقافة الكوردستانية توجّه "تحذيراً" للقنوات الإعلامية بشأن برامج رمضان الخيرية

شفق نيوز- أربيل

وجهت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات القانونية عند تقديم البرامج الخيرية خلال شهر رمضان.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "على القنوات الإعلامية كافة تقديم برامجها الخيرية الخاصة بالشهر الفضيل ضمن إطار الإجراءات والتعليمات الصادرة لتنظيم هذا القطاع".

وأضافت أن "هذا التوجيه يأتي لضمان سير الأعمال الخيرية وفق سياقات قانونية ومنظمة"، متوعدة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القنوات المخالفة لهذه التعليمات.