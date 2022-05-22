الثقافة الكوردستانية تمنع بث اغنية للفنانة الكوردية "كومساي"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، منع بث اغنية جديدة للفنانة الكوردية "كومساي" في جميع مجالات الاعلام المرئي والمسموع، عادة اياها بعيدة عن الأعراف العامة وتتسبب بتخريب النسيج الاسري، فيما حذرت وسائل الاعلام من عدم الالتزام بالقرار.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه بناء على شكاوى للمواطنين ووفقاً للمادة الثالثة من التعليمات رقم واحد لسنة ٢٠١٤، تقرر منع بث الاغنية الجديدة للمطربة كومساي بعنوان (slaw bitch) على جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية.

كما جاء في الكتاب، أن "الأغنية عمل غير مناسب جداً وبعيد عن الاعراف العامة، وضعيف من ناحية النص والفن الموسيقي واللحن"، محذرة أنها "ستكون سبباً لتخريب النسيج الاسري وعدم احترام الدين والاعراف والتقاليد الكوردية".

وشددت الوزارة على وسائل الاعلام بضرورة "الابتعاد عن عرض اعمال مثل هذا العمل، والالتزام باعمال تصب في خدمة المجتمع الكوردستاني، وتحمل تعبيراً عن المستوى الرفيع للاعلام"، محذرة من أن "بث العمل سيعرض وسائل الاعلام للاجراءات القانونية التي ستقوم ببث تلك الأغنية".