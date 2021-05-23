الثقافة الكوردستانية تمنع استخدام الالحان والاغاني الفلكلورية في الاعلانات التجارية

شفق نيوز/ قررت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان إيقاف ومنع جميع الاعلانات التجارية التي تستخدم الاغاني والالحان الفلكلورية واغاني الفنانين القوميين، محذرة القنوات الاعلانية والجهات التي تنتج الاعلانات التجارة من مغبة مخالفة هذا القرار.

وجاء في كتاب رسمي للوزارة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه اشارة الى القانون رقم 17 لقانون حقوق المؤلفين والحقوق الاخرى المادة الرابعة فان وزارة الثقافة والشباب تعتبر صاحبة ملكية جميع الالحان الفلكلورية التي ليس لها مالك معلوم.

وطالب الكتاب بإيقاف جميع الاعلانات التي تستعمل الاغاني والالحان الفلكلورية والفنانين القوميين بهدف العمل التجاري.

كما جاء في الكتاب انه بعد صدور هذا القرار فإن اي شركة اعلانات او قناة اعلامية تستخدم الالحان والاغاني الفلكلورية ستتم مجابهتها بالاجراءات القانونية.