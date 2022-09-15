الثقافة الكوردستانية تكشف عدد رواد المكتبات العامة في الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل ٢٨ ألفا و٥٣٩ زيارة، لـ٩٢ مكتبة عامة في الإقليم، فيما أشارت إلى أن القسم الأكبر من الزوار كان لمكتبات محافظة السليمانية.

وأوضح بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هناك ٩٢ مكتبة عامة حكومية تقدم خدمات عامة"، لافتاً إلى أن "المجموع الكلي للكتب التي تحويها هذه المكتبات الحكومية، يبلغ ٨٥٨ ألفاً و٩٥١ عنواناً".

ووفقا لإحصاءات بيان الوزارة، فإن "المكتبات العامة استقبلت منذ بداية العام الحالي ٢٨ الفا و٥٣٩ مرتاداً"، مشيراً إلى أن "التوزيع الجغرافي لقراء المكتبات العامة، كان كالآتي:

أربيل وسوران: ٣٠ مكتبة عامة، عدد الرواد: ٧٦٤٧ زائرا، السليمانية: ٢٦ مكتبة عامة، وعدد الرواد: ١٤٠٥٢ زائراً، دهوك وزاخو: ٨ مكتبات عامة وعدد الرواد: ٣٢٤٦ زائرا، أما حلبجة: ٦ مكتبات عامة، عدد الرواد: ١٣٣٩ زائراً، وگرميان: ١٠ مكتبات عامة، عدد الرواد: ٤١٣ زائرا، راپرين: ١٢ مكتبة عامة، عدد الرواد: ١٨٤٢ زائراً.

وبحسب احصاءات وزارة الثقافة الكوردستانية، فإن "هذه المكتبات تحوي ما مجموعه ٨٥٨ الفاً و٩٥١ عنوان كتاب بمختلف اللغات، وبإمكان القراء والباحثين الاستفادة منها".

وأوضح أن "إحصاءات توزيع عناوين الكتب في المكتبات العامة كانت كالاتي:

أربيل: 2.796.866 عنوان كتاب، السليمانية: 350.984 عنوان كتاب، گرمیان: 84.493، دهوك: 74.230 عنوان كتاب، حلبجة: 32.689 عنوان كتاب، راپرين: 39.689 عنوان كتاب.

وبشأن أرقام الإيداع والفهرسة في المكتبات العامة بإقليم كوردستان، أفصح البيان، أن "أحد مهام المديرية العامة للمكتبات العامة هو منح أرقام إيداع وفهرسة للكتاب والمترجمين الذين يرغبون بطبع كتبهم، مشيرا الى ان منح ارقام الإيداع والفهرسة كانت بحسب حدود المديريات كالاتي: أربيل: 857 رقم إيداع، السليمانية: 756 رقم إيداع، دهوك: 324 رقم إيداع.

وبلغ المجموع الكلي للإيداع منذ بداية العام الحالي الممنوحة لطبع الكتب 1937 رقم إيداع، بحسب بيان وزارة الثقافة في إقليم كوردستان.