الثقافة العراقية تفتح "بيتا ثقافيا" في السليمانية

شفق نيوز/ تعتزم وزارة الثقافة والسياحة والآثار الاتحادية، يوم الخميس، فتح بيت ثقافي جديد في مدينة السليمانية باقليم كوردستان ليضاف الى عدد من البيوت الثقافية المتوزعة على العديد من المحافظات في مدن الوسط والجنوب والاقليم، فضلا عن عدد منها في بعض بلدان العالم.

وجاء في بيان للمديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهذا الصدد زار وفد من وزارة الثقافة والسياحة والاثار الاتحادية ضم مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة علاء ابو الحسن العلاق، ومدير عام دار الثقافة والنشر الكوردية ئاوات حسن أمين، اليوم، المديرية العامة للثقافة والفنون في محافظة السليمانية، وكان في استقبال الوفد معاون مديرها العام محمد كوردو.

واوضح البيان ان الجانبين بحثا المشاريع والنشاطات المشتركة الثقافية والفنية، وخصوصا ما تقوم به وزارة الثقافة بوضع اللمسات لافتتاح "البيت الثقافي في السليمانية".

واضاف البيان ان هذه الزيارة جاءت بهدف المزيد من التنسيق بين بغداد والسليمانية التي تمثل عاصمة للثقافة في الاقليم، وقد تبادل الجانبان عدد من الاراء والمقترحات بهذا الصدد.