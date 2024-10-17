"الثروات الكوردستانية" تكشف عن العائق الوحيد أمام استئناف تصدير نفط الاقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، إن وفدا من وزارة النفط العراقية متواجد حاليا في اربيل من اجل مناقشة عدد من المسائل، لافتا الى عدم ممانعة وزارته بتحويل كامل إيرادات نفط الاقليم الى الخزينة الاتحادية، إلا أن هناك عائقا وحيدا مازال بانتظار الحل لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال وزير الثروات الطبيعية الكوردستاني وكالة كمال محمد في تصريحات صحفية، إنه يتوقع أن تتوصل وزارته لاتفاق وشيك مناسب مع بغداد بشأن مسألة استئناف تصدير نفط الاقليم، لافتا الى ان الاقليم لا يرى أية مشكلة في تصدير النفط من خلال شركة سومو وتحويل كامل ايراداته الى الخزينة الاتحادية، الا ان المشكلة تكمن في كلفة استخراج النفط والشركات لا ترضى بالمبلغ المحدد لها والبالغ 6 دولارات.

واشار محمد الى ان الشركات النفطية مارست الضغط على الحكومة العراقية من اجل استئناف تصدير النفط، لافتا الى تواجد وفد من بغداد حاليا في الاقليم من اجل بحث هذه المسألة.

واكد محمد ان حكومة الاقليم قدمت تسهيلات كاملة من أجل استئناف التصدير وان الشركات المتعاقدة معها قد تم استصحابها ثلاث مرات الى بغداد، مستدركا أن تلك الشركات لا تستطيع إنتاج النفط بالسعر الذي خصص لها، متوقعا التوصل مع بغداد لحل مناسب لهذه المسألة.

وكان وزير الثروات الطبيعية الكوردستاني كما محمد قد أكد في مؤتمر خاص بالطاقة الاسبوع الماضي انه منذ الثاني من أيلول الماضي ينتج اقليم كوردستان 140 ألف برميل من النفط يوميا، وهو ما يعني انخفاض الإنتاج الى النصف ، مشيرا إلى أنه بسبب توقف تصدير النفط من اقليم كوردستان خسر الاقليم مليارات الدولارات وان العراق قد خسر اكثر من 16 مليار دولار نتيجة لهذا التوقف.

يذكر أن قرار خفض معدلات انتاج النفط في اقليم كوردستان جاء بطلب من بغداد في إطار التزامات العراق تجاه الوعود التي قطعها لمنظمة أوبك+.