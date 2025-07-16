الثروات الطبيعية: هجمات المسيرات الحقت اضرارا جسيمة بالحقول النفطية في زاخو ودهوك

شفق نيوز - اربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن اضراراً فادحة لحقت بالمواقع النفطية المستهدفة بواسطة طائرات مسيرة مفخخة في ادارة منطقة زاخو المستقلة، ومحافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مواقع نفطية في طاوكي وبيشخابور، وعين سفني، ضمن إدارة زاخو المستقلة وقضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك، تعرضت صباح اليوم إلى سلسلة هجمات إرهابية بطائرات مسيّرة مفخخة، مضيفا أنه رغم أن الهجمات لم تُسفر عن خسائر بشرية، إلا أنها ألحقَت أضرارًا مادية جسيمة بالبنية التحتية لتلك الحقول النفطية.

ونددت الوزارة في بيانها "بشدة هذه الهجمات الإرهابية المشينة، التي تهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية في إقليم كوردستان، وإثارة المخاطر على سلامة العاملين المدنيين في القطاع النفطي".

وناشدت الوزارة "جميع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ التدابير الضرورية لحماية أرواح الكوادر المدنية، وتأمين سلامة القطاع النفطي، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلًا".

وأكدت الوزارة في بيانها أنها "ستواصل بذل أقصى الجهود لحماية حياة العاملين والمنشآت الاستراتيجية، وضمان استمرارية تدفّق الطاقة بأمان في الإقليم والمنطقة والعالم".