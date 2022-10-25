الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان تدخل على خط أزمة النفط الابيض في الإقليم

شفق نيوز / أعلنت لجنة الموارد الطبيعية في برلمان اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن إرسال كتاب رسمي للمجلس الاعلى للنفط والغاز بشأن ارتفاع أسعار النفط الأبيض الموزع على المواطنين والتي وصل سعرها إلى أكثر من (100) ألف دينار.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "لجنة الطاقة والموارد الطبيعية والصناعة والتجارة في برلمان كوردستان ناقشت آلية توزيع النفط الابيض على المنازل وارتفاع سعره وقررت إرسال كتاب إلى المجلس الأعلى للنفط والغاز للتحقيق في الموضوع".

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز أن إجتماع اللجنة جاء في وقت بدأ فيه توزيع النفط الابيض في المناطق الجبلية والباردة، في 20 تشرين الأول (نوفمبر)، لكن بسبب ارتفاع سعر النفط، رفض مواطنو بنجوين وسيد صادق استلام النفط بسعر 103 آلاف و500 دينار للبرميل الواحد.

وكان مواطنون من قضاء بنجوين التابعة لمحافظة السليمانية في وقت سابق احتجوا على تسعيرة وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان الخاصة بالنفط الابيض، فيما طالبوا بتشكيل لجنة للتحقيق في مشاكل القضاء من حيث عدم تنفيذ أي مشاريع خدمية في السنوات الثماني الماضية بما في ذلك زيادة حصة الغاز لموسم الشتاء واستكمال طريق بنجوين - السليمانية، وبشماخ - بنجوين.

فيما أكدت إدارة قضاء بينجون دعمها لمطالب المواطنين كونها مطالب حقه ومشروعة وبينت أنها ستوقف عملية توزيع النفط لغاية مراجعة الأسعار من قبل الوزارة.