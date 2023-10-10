الثروات الطبيعية الكوردستانية: نصف إمدادات الغاز الطبيعي في العراق من إنتاج الإقليم

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أحمد المفتي، يوم الثلاثاء، عن زيادة إنتاج الغاز خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 40%، لافتاً إلى أن 50% من الغاز الطبيعي في العراق يتم إنتاجه في الإقليم.

وقال وكيل الوزارة خلال مشاركته في منتدى "ميري"، إن في الإقليم إمكانية كبيرة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، إذ باستطاعته خلال مدة قصيرة أن ينتج ما مجموعه 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في عموم العراق.

وأشار إلى أن الوزارة تنتج في الوقت الحالي ما نسبته 50% من مجموع إنتاج الغاز الطبيعي في العراق.

ولفت المفتي إلى أن الإقليم تمكن خلال السنوات الثلاث الماضية من زيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي بما نسبته 40%، مبيناً أن الطلب على الكهرباء ازداد لهذا السبب وأنه مقارنة بالمناطق الأخرى في العراق فإن إنتاج الكهرباء في وضع أفضل.

وتطرق المفتي إلى إمكانية تنمية حقول الغاز وزيادة الاستثمار، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 5 ملايين قدم مكعب من الغاز.