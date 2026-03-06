الثروات الكوردستانية: توقف إنتاج حقل نفطي في دهوك جراء هجوم من داخل العراق

شفق نيوز- أربيل

أعلن وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية، يوم الجمعة، عن توقف الإنتاج في حقل نفطي بمحافظة دهوك جراء هجوم "إرهابي" من داخل العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حقل (HKN) النفطي في منطقة سرسنك ضمن حدود محافظة دهوك، تعرض ليلة أمس، إلى هجوم إرهابي من قبل جماعات خارجة عن القانون في العراق، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالحقل أدت إلى توقف عمليات الإنتاج فيه".

وشددت أنها "في الوقت الذي تدين وتستنكر فيه بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية الاقتصادية ومقدرات شعب إقليم كوردستان، فإنها تُحمّل المسؤولية للجهة التي تُشن هذه الهجمات من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مما يتسبب بإلحاق الضرر بالإقليم وبإيرادات العراق ككل".

وطالبت الحكومة الاتحادية العراقية بالعمل على منع هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين في إقليم كوردستان، والبنية التحتية الاقتصادية، وقطاع النفط والغاز.