الثروات الطبيعية الكوردستانية تخاطب بغداد: لم ترسلوا "النفط الأبيض" إلى الآن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، عدم إرسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من النفط الأبيض إلى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "وزارة النفط في الحكومة الاتحادية لم ترسل لغاية الآن حصة الإقليم من النفط الأبيض الذي يكون مدعوماً"، مبينة أن "من المقرر أن يتم توفير كمية من النفط الابيض لمحافظات الإقليم وإداراتها المستقلة خلال هذا الأسبوع".

وأشار البيان، إلى أن "كمية النفط المؤمن من قبل بغداد أقل بكثير من حصة الإقليم وهو يكفي لتزويد فقط 17% من الأسر، وحتى ولو تم تأمين تلك الكمية فإنها سترسل على وجبات عديدة إلى الإقليم وستوزع مباشرة من قبل مديريات النفط والمعادن بالتنسيق مع المحافظات والإدارات المستقلة".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق من اليوم الأحد، للمشاركة في اجتماع "إدارة الدولة" حاملاً معه ملفات رواتب موظفي الإقليم والموازنة وتصدير النفط والانتخابات المقبلة وغيرها.