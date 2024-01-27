الثروات الطبيعية الكوردستانية: الأضرار المادية الناجمة عن الهجوم على "كورمور" كانت طفيفة جداً

شفق نيوز/ وصف وكيل وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أحمد المفتي، يوم السبت، الأضرار المادية الناجمة عن القصف الذي تعرض له حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية بـ"الطفيفة جداً".

وقال أحمد في مؤتمر صحفي عقده في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، إن معدل إنتاج الغاز من الحقل عاد إلى مستواه الطبيعي وبوقت قياسي لم يتجاوز 22 ساعة، ليعود معه تجهيز الكهرباء الى طبيعته، مؤكدا أن الهجوم كان له تأثير على انتاج الغاز مما تسبب بانخفاض إمداد الطاقة، وكان المتضرر الوحيد من ذلك هم المواطنون في إقليم كوردستان فقط.

وأثنى على الكوادر العاملة في حقل "كورمور" وفرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني الذين تمكنوا وبكل احترافية وبوقت قياسي من معالجة المشاكل الفنية وإخماد الحريق الذي أسفر عنه الهجوم.

كما اشار أحمد أن حجم الأضرار الناجمة عن القصف لم تكن بذاك المستوى، مستدركا بالقول "لكن بسببه انخفض إنتاج الكهرباء الى 2800 ميغاواط دون وقوع خسائر بشرية".

وتعرض حقل غاز "كورمور" في السليمانية مساء أول أمس الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، إلى هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة ادى الى اندلاع حريق داخل الحقل مما تسبب في إيقاف عملية إنتاج الغاز، وإيقاف إمداده لجميع محطات الكهرباء في اقليم كوردستان.