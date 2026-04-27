الثاني خلال ساعة.. هجوم آخر على مخيم للكورد الإيرانيين في السليمانية

أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني المعارض، كريم بروزي، مساء اليوم الاثنين، بتعرض مخيم آخر للكورد الإيرانيين إلى هجوم بطائرة مسيرة.

وقال بروزي لوكالة شفق نيوز، إن "مخيم آزادي للاجئين الكورد الإيرانيين في منطقة كوية التابعة لمحافظة السليمانية تعرض لهجوم بطائرة مسيرة".

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقبل نحو ساعة من وقوع الهجوم على مخيم آزادي، أفاد مصدر أمني في السليمانية بأن طائرتين مسيّرتين استهدفتا مجمعاً سكنياً يقطنه لاجئون كورد من إيران جنوبي المحافظة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية لم تُعرف طبيعتها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المجمع يقع في ناحية سورداش جنوبي السليمانية وتم استهدافه بمسيرتين بشكل مباشر عند الساعة 4:15 عصراً، حيث سُجلت إصابات بشرية وخسائر مادية في الموقع، فيما هرعت فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث فور وقوعه.

وأشار المصدر إلى أن "المجمع المستهدف يضم عدداً من اللاجئين الكورد الإيرانيين، ما أثار حالة من الذعر بين السكان في المنطقة، وسط استنفار أمني واسع في محيط الحادث ومخاوف من تكرار الاستهداف".