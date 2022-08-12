الثاني خلال ساعات.. "الزاب الكبير" يبتلع شاباً سورياً في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت فرق الدفاع المدني في اربيل، يوم الجمعة، وفاة شاب غرقاً في نهر الزاب الكبير بقضاء خبات التابع لمحافظة اربيل.

وقالت الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب يدعى هيثم محي الدين يحمل الجنسية السورية وهو من مواليد 2005 حيث غرق في النهر".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني مستمرة في البحث للعثور على جثة الشاب".

وأفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل في وقت سابق اليوم الجمعة، بغرق شاب يحمل الجنسية السورية في نهر الزاب الكبير.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تمّ إبلاغها بأن شاباً غرق أثناء السباحة في (الزاب الكبير) في قضاء (خبات).

وأوضح البيان أن الشاب الغريق يُدعى (سامر محي الدين حمي) مواليد العام 1996 من أهالي (غرب كوردستان) في سوريا، مشيرا إلى أن فرق المديرية تقوم بعملية بحث للعثور على الجثة.