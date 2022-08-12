سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الثاني خلال ساعات.. "الزاب الكبير" يبتلع شاباً سورياً في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-12T17:30:03+0000
الثاني خلال ساعات.. "الزاب الكبير" يبتلع شاباً سورياً في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت فرق الدفاع المدني في اربيل، يوم الجمعة، وفاة شاب غرقاً في نهر الزاب الكبير بقضاء خبات التابع لمحافظة اربيل.

وقالت الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب يدعى هيثم محي الدين يحمل الجنسية السورية وهو من مواليد 2005 حيث غرق في النهر".

واضاف البيان ان "فرق الدفاع المدني مستمرة في البحث للعثور على جثة الشاب".

وأفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل في وقت سابق اليوم الجمعة، بغرق شاب يحمل الجنسية السورية في نهر الزاب الكبير.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تمّ إبلاغها بأن شاباً غرق أثناء السباحة في (الزاب الكبير) في قضاء (خبات).

وأوضح البيان أن الشاب الغريق يُدعى (سامر محي الدين حمي) مواليد العام 1996 من أهالي (غرب كوردستان) في سوريا، مشيرا إلى أن فرق المديرية تقوم بعملية بحث للعثور على الجثة.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

"عراك أطفال" يتسبب بحمام دم في أربيل

Date: 2021-09-11 21:17:56
"عراك أطفال" يتسبب بحمام دم في أربيل

في أربيل .. سيارة مسرعة تقتحم ملعباً للأطفال وتخلف إصابات بينها خطيرة

Date: 2022-07-15 08:47:59
في أربيل .. سيارة مسرعة تقتحم ملعباً للأطفال وتخلف إصابات بينها خطيرة

الكاظمي يصل إلى اربيل

Date: 2020-09-10 07:02:38
الكاظمي يصل إلى اربيل

العثور على جثة في أربيل يُشتبه بأنها لأحد المفقودين في الفيضان والدفاع المدني ينفي

Date: 2021-12-22 10:27:11
العثور على جثة في أربيل يُشتبه بأنها لأحد المفقودين في الفيضان والدفاع المدني ينفي

وفاة طفلة داخل عجلة من شدة الحر في اربيل

Date: 2019-07-09 13:09:17
وفاة طفلة داخل عجلة من شدة الحر في اربيل

بالفيديو.. كوردستان تحبط هجمات "خطرة" وشيكة لداعش في أربيل

Date: 2021-07-13 17:49:39
بالفيديو.. كوردستان تحبط هجمات "خطرة" وشيكة لداعش في أربيل

أربيل تطلق حملة توعية من كورونا وتحذر السكان

Date: 2021-02-28 07:28:24
أربيل تطلق حملة توعية من كورونا وتحذر السكان