الثانية في أقل من 24 ساعة.. هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، يوم السبت، تسجيل هزة أرضية في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية من دون أضرار مادية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت هزة أرضية في تمام الساعة 04:04:50 مساء اليوم، بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، تبعد 49كم جنوب شرق قضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

وبينت أنه تم الشعور بالهزة من قبل بعض المواطنين ولم ترد أي خسائر تذكر.

وأعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء أمس الجمعة في محافظة السليمانية.

وبين تقرير الوزارة: أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:56:10 مساء امس الجمعة بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.9) درجة حيث تبعد (42) كم جنوب شرق جمجمال من محافظة السليمانية.

وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا أي خسائر تذكر وسنوافيكم في حال حدوث أية مستجدات أخرى.