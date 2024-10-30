الثانية بظرف ساعات.. هزة أرضية تضرب أربيل

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء الأربعاء، تسجيل هزة أرضية شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، هي الثانية خلال ساعات.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هزة أرضية ضربت مدينة بارزان، شمال مدينة أربيل في إقليم كوردستان، بلغت قوتها 2.9 وبعمق 10 كم عند الساعة 8:14 مساء اليوم".

وقبل ذلك، سجلت هيئة الرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية، ‎على بعد 25 كم عن شقلاوة في محافظة أربيل، في تمام الساعة ‎04:11:22 من عصر اليوم، وبلغت قوتها (3.1) درجة، ولم يثبت الشعور بالهزة من قبل المواطنين في المنطقة.