الثالث خلال يوم.. هجوم بطائرة مسيرة على حقل نفطي في دهوك (فيديو)

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بهجوم طائرة مسيرة على حقل نفطي في المحافظة، هو الثالث من نوعه خلال يوم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة استهدفت حقل ملبركي النفطي في ناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك".

وأضاف المصدر أن "القوة الأمنية الموجودة في المنطقة تصدت للطائرات وأطلقت النيران باتجاهها مما أجبرها على التراجع والطيران بعيداً عن الموقع دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وكان مصدر أمني في دهوك، أفاد مساء الأربعاء، بتعرض حقل نفطي في المحافظة لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى انفجار عنيف وتصاعد النيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حقل باعدري النفطي الواقع في قضاء شيخان تعرض لهجوم بطائرة مسيرة وأسفر عن انفجار عنيف تصاعدت على إثره ألسنة اللهب والدخان داخل الحقل النفطي".

وأضاف أن "هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال ساعات للمنشآت النفطية في دهوك".

وتعرض حقلا "خورمالة" و"سرسنك" النفطيين في محافظتي أربيل ودهوك، أول أمس الاثنين وصباح أمس الثلاثاء، لهجمات منفصلة بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة، دون تسجيل خسائر بشرية، وفقاً لما أعلنته وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن طائرات مسيّرة استهدفت حقلين نفطيين في إقليم كوردستان، واعتبر الهجمات اعتداءً مباشراً على مصالح العراق واستقراره.

واليوم الأربعاء أعلنت شركة DNO النرويجية، إيقاف إنتاج النفط في حقلي "طاوكي"، و"بيشخابور" في إدارة منطقة زاخو المستقلة التابعة لاقليم كوردستان العراق بشكل مؤقت بعد استهدافهما بواسطة طائرات مسيرة مفخخة.

من الجدير بالذكر أن الحقول النفطية في إقليم كوردستان، تعرضت لهجمات بالطائرات المسيرة خلال الايام الماضية، واستمرت حتى مساء اليوم الأربعاء، دون الكشف عن الجهة التي تنفذ عمليات الاستهداف، من قبل الاجهزة الامنية المختصة.