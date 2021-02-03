التيار الصدري يعلن لوفد حكومة اقليم كوردستان موقفه من قضية الموازنة

شفق نيوز/ أعلن التيار الصدري، يوم الأربعاء، عن دعمه لحماية حقوق جميع الأطراف في الموازنة العراقية العامة على أساس العدالة، مشددا على وضع حلول استراتيجية بعيدة المدى بين اربيل وبغداد.

الشيعة يرفعون سقف المطالب.. انهيار وشيك لمباحثات بغداد - أربيل

وجاء في بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وفداً رفيعاً برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني عقد اجتماعا اليوم الأربعاء مع الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة نصار الربيعي في بغداد وناقش الجانبان آخر تطورات المباحثات حول مشروع قانون الموازنة العراقية العامة لسنة 2021.

واشار البيان الى ان الاجتماع اكد على حل المشكلات المتعلقة بموازنة عام 2021 والتغلب عليها عن طريق الحوار والعودة الى القانون والدستور.

واضاف ان وفد حكومة اقليم كوردستان جدد التأكيد على الالتزام بالحل القانوني والدستوري، وعرض وجهات نظره بشأن المسائل الموجودة في الموازنة.

كما اشار الى ان رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي اكد على وضع الحلول الاستراتيجية بعيدة المدى للمشكلات بين حكومتي الاقليم والاتحادية، مضيفا الى انه الى انه تطرق الى ان الصدريين يدعمون حماية جميع الأطراف على أساس العدالة.