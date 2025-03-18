التوقيت قلب استعدادات الاحتفال.. نوروز "مختلف" هذا العام في دهوك (صور)

شفق نيوز/ تشهد أسواق محافظة دهوك هذا العام، انخفاضاً في الإقبال على شراء الملابس الكوردية مقارنة بالأعوام السابقة، استعداداً لعيد نوروز.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة شفق نيوز مع عدد من أصحاب المحال في أسواق دهوك، فإن التراجع الحالي يعود إلى تزامن العيد مع شهر رمضان، وتأثيرات الأزمة الاقتصادية الحالية التي أدت إلى تأخر توزيع رواتب الموظفين.

ويقول آزاد حميد، أحد أصحاب محال بيع الملابس الكوردية الرجالية، لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال هذا العام ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية التي كنا نبيع فيها آلاف القطع، لكن هذا العام السوق شبه خالي، والسبب يعود إلى تزامن عيد نوروز مع شهر رمضان إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون بسبب تأخر توزيع رواتب الموظفين".

من جانبه، يؤكد هزار جلال، صاحب محل لبيع الملابس النسائية الكوردية، لوكالة شفق نيوز، أن "السوق بدأ يشهد تحسناً طفيفاً بعد توزيع الرواتب مؤخراً، لكنه كان خالياً تماماً قبل ذلك"، مضيفاً أن "العائلات الكوردية كانت تحرص في السابق على شراء الملابس للاحتفال بعيد نوروز وخاصة الملابس النسائية، لكن هذا العام لم نشهد نفس الإقبال القديم".

فيما يوضح هاريوان خورشيد، أحد مرتادي أسواق دهوك، لوكالة شفق نيوز، أن "تزامن عيد نوروز مع شهر رمضان أثر كثيراً على أجواء الاحتفال لهذا العام، حيث لم تعد العائلات قادرة على الخروج إلى الطبيعة كما في الأعوام السابقة"، مبيناً أن "في السنوات الماضية كانت العائلات تشتري الملابس الكوردية الرجالية والنسائية وتحتفل بها على مدى ثلاثة أيام متتالية لكن هذا العام يبدو الوضع مختلفاً".

ورغم التحسن الطفيف في حركة الأسواق بعد توزيع الرواتب، إلا أن الأوضاع الاقتصادية ما زالت تلقي بظلالها على استعدادات العائلات لعيد نوروز، ويبدو أن تزامن العيد مع شهر رمضان قد أثر بشكل واضح على الأجواء الاحتفالية التي اعتادت عليها العائلات الكوردية مما جعل هذا العام مختلفاً عن الأعوام السابقة مع غياب الإقبال المعتاد على الملابس الكوردية التي تعد جزءاً أساسياً من تقاليد الاحتفال بعيد نوروز.