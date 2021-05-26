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التنسيق بين البيشمركة وبغداد على طاولة مباحثات رئيس الإقليم والتحالف الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-26T14:14:52+0000
التنسيق بين البيشمركة وبغداد على طاولة مباحثات رئيس الإقليم والتحالف الدولي

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال استقباله، يوم الاربعاء، قائداً جديداً لقوات التحالف الدولي، عن استعداد اربيل لاستمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة "داعش".

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم، نائب قائد عام  قوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل، مشيراً الى ان بارزاني قدم التهاني لبيل بمناسبة بداية توليه مهام منصبه وتمنى له النجاح.

واضاف، أن بارزاني عبر عن استعداد اقليم كوردستان لاستمرار جميع انواع التعاون والتنسيق مع قوات التحالف، والعمل المشترك لمواجهة داعش، مجدداً التأكيد على ان هزيمة الارهاب لن تتم من خلال الجانب العسكري فقط بل يتوجب محاربته فكريا.

وبجسب البيان، أشاد الجنرال بيل بدور اقليم كوردستان والبيشمركة في هزيمة داعش، مشددًا على ضرورة تجفيف منابعه المالية، كما أكّد ضرورة واهمية التنسيق الاستخباري بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات التحالف من اجل القضاء النهائي على داعش.

واضاف البيان ان الجانبين كانا متفقين في الرأي على ان تشكيل مركز التعاون والتنسيق المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي خصوصاً في مناطق الفراغ الامني خطوة مهمة، مبينا انهما تطرقا الى اخر تطورات الوضع الامني ومخاطر وتهديدات الارهاب في العراق وسوريا وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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